Assalto in armeria a Sion, fermati i presunti autori

Keystone-SDA

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Sono stati individuati e arrestati i presunti autori dell'assalto all'armeria di Sion, avvenuto nella notte. Su X la polizia cantonale vallesana ha dichiarato che la vasta caccia all'uomo si è conclusa con il fermo di cinque persone e due complici.

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(Keystone-ATS) L’allarme era scattato poco prima di mezzanotte, quando i malviventi hanno forzato la porta principale dell’armeria nel capoluogo vallesano, fuggendo poi a bordo di un’auto con targhe francesi dopo essersi impossessati di un bottino non meglio precisato.

La polizia cantonale ha comunicato poco dopo le 10:00 tramite X che il massiccio dispositivo di ricerca – concentratosi nella regione di Saint-Maurice (VS) – è stato revocato con successo. Le persone arrestate sono state sottoposte agli interrogatori.

Droni e Super Puma

L’operazione su vasta scala aveva visto la collaborazione tra le polizie cantonali di Vallese e Vaud, oltre che vari corpi di polizia comunali locali e le forze aeree.

Per dare la caccia agli autori sono stati dispiegati decine di agenti, droni e persino un elicottero Super Puma dell’esercito equipaggiato con sistemi di visione notturna e termocamere.

Il Ministero pubblico ha avviato un procedimento penale. Le autorità hanno ribadito che, per non compromettere il lavoro degli inquirenti in questa delicata fase, al momento non verranno rilasciate ulteriori informazioni sul profilo degli arrestati o sulla refurtiva.

I precedenti in Romandia e San Gallo

Il colpo messo a segno questa notte a Sion non è che l’ultimo di una lunga serie di assalti ai danni di armerie sul suolo elvetico. Negli ultimi mesi i furti si sono moltiplicati in tutto il Paese.

Episodi simili si sono verificati in particolare in Romandia, come ad esempio a Yverdon-les-Bains, Renens, Le Mont-sur-Lausanne, Evionnaz e appunto a Sion.

Solo due settimane fa un’armeria del capoluogo vallesano era stata presa di mira da cinque persone che, munite di esplosivi, hanno fatto saltare la porta d’ingresso dello stabile prima di venire arrestate poche ore dopo dalla polizia.

Ma anche nella Svizzera occidentale si sono verificati furti: nel canton San Gallo ad esempio lo scorso anno nel giro di sole 24 ore erano stati svaligiati un’armeria e un poligono di tiro.