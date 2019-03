Di almeno 17 feriti trasportati in ospedali della regione, due sarebbero morti in seguito per le ferite riportate.

Sparatoria a scuola in Brasile, 10 morti 13 marzo 2019 - 20:55 Due giovani incappucciati hanno fatto irruzione sparando all'impazzata mercoledì in una scuola della regione metropolitana di San Paolo del Brasile. Sono morte 10 persone tra cui cinque studenti, due impiegati e gli assalitori, ex alunni dell'istituto di 17 e 25 anni che si sarebbero suicidati dopo la strage. Secondo quanto reso noto dai media locali, che citano informazioni della polizia militare, l'attacco è avvenuto attorno alle 9.30 ora locale (le 13.30 in Europa) nella scuola statale Professor Raul Brasil a Suzano. Di almeno 17 feriti trasportati in ospedali della regione, due sarebbero morti in seguito per le ferite riportate. Poco prima dell'attacco alla scuola, un'altra sparatoria era avvenuta a pochi metri di distanza in un concessionario di automobili, il cui proprietario è rimasto ucciso. All'interno della scuola teatro della sparatoria, la polizia avrebbe trovato un revolver calibro 38, un'arma medievale simile a una balestra, e bottiglie Molotov. L'istituto, in base il censimento scolastico del 2017, ospita 358 alunni delle scuole medie e 693 delle superiori. Il governatore dei San Paolo Joao Doria ha cancellato tutti gli impegni per recarsi sul posto e ha proclamato tre giorni di lutto nello Stato.