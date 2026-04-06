Artemis II, è la giornata del passaggio ravvicinato alla Luna

Keystone-SDA

È la giornata del passaggio ravvicinato alla Luna ed è anche la giornata dei record, nella quale i quattro astronauti della missione Artemis II si preparano a raggiungere la distanza massima dalla Terra mai toccata da esseri umani.

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(Keystone-ATS) Intorno alle 07.00 ora svizzera gli astronauti della NASA Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, con Jeremy Hansen dell’Agenzia spaziale canadese CSA, hanno eseguito l’ultima manovra per affinare la traiettoria della navetta Orion verso la Luna in vista del passaggio ravvicinato, previsto quando in Svizzera sarà l’01.02 di domani, 7 aprile. Hanno anche eseguito un nuovo test delle tute pressurizzate e, dopo qualche ora di riposo, il centro di controllo a Houston li sveglierà alle 16.50 (ora svizzera) per proseguire i preparativi.

Alle 18.41 elvetiche Orion entrerà nella sfera d’influenza della Luna, ossia la gravità lunare diventerà la forza dominante sulla traiettoria della navetta in vista del passaggio ravvicinato.

Sarà una giornata intensa, con un ritmo scandito ora per ora dal centro di controllo ma che, naturalmente, potrebbe subire delle variazioni.

Ecco i principali appuntamenti, in ora svizzera: alle 19.56 è previsto il superamento del record di distanza massima dell’uomo dalla Terra, pari a 400’000 chilometri, stabilito nel 1970 dall’Apollo 13; alle 20.45 l’inizio del sorvolo della superficie lunare, con l’avvio della campagna di osservazioni.

Quando la navetta passerà dietro la Luna le comunicazioni con la Terra si interromperanno per circa 40 minuti ed è in questo periodo, esattamente all’01.02, che è previsto l’avvicinamento massimo di Orion al suolo lunare, a 6’550 chilometri; cinque minuti più tardi la navetta dovrebbe stabilire il nuovo record della distanza massima dalla Terra, di 405’000 chilometri.

All’01.25 è prevista la ripresa delle comunicazioni con la Terra e alle 02.35, quando la Luna passerà davanti al Sole, gli astronauti vedranno un’eclissi. Alle 03.20 la conclusione del sorvolo lunare.