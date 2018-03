È una storia di cui i basilesi parlano volentieri. La famiglia Staechelin aveva messo in vendita per ragioni finanziarie due dipinti dell'artista spagnolo che le appartenevano: "I due fratelli" e l' "Arlecchino seduto". Fino ad allora erano custoditi in prestito al Kunstmuseum.

Basilea e Picasso, la storia di un profondo legame 09 marzo 2018 - 10:44 Cinquant'anni fa il Kunstmuseum di Basilea esponeva per la prima volta delle opere di Picasso donate dallo stesso artista così come due quadri acquisiti grazie a una storica quanto curiosa votazione popolare. Il museo della città sul Reno ricorda questi eventi con una nuova esposizione. "Arte. Denaro. 50 anni Picasso-story". È il titolo della mostra dedicata alle persone e agli eventi che hanno contribuito a legare profondamente l'opera di Picasso alla città di Basilea. È una storia di cui i basilesi parlano volentieri. La famiglia Staechelin aveva messo in vendita per ragioni finanziarie due dipinti dell'artista spagnolo che le appartenevano: "I due fratelli" e l' "Arlecchino seduto". Fino ad allora erano custoditi in prestito al Kunstmuseum. I basilesi, soprattutto i giovani, si mobilitarono affinché i quadri rimanessero nella loro città. Vennero organizzate delle collette e si raccolsero così più di due milioni e mezzo di franchi. Nel 1967, poi, venne approvato alle urne un ulteriore credito di 6 milioni di franchi che permise l'acquisto delle opere. La storia arrivò fino alle orecchie dello stesso Picasso che, commosso, regalò altre tre tele alla città. Tutti i dettagli di questa curiosa vicenda nell'articolo di swissinfo.ch: