Il LAC supera il primo milione di visitatori 20 novembre 2019 - 20:15 Con i 280'000 ingressi della stagione 2018-2019, il nuovo polo culturale di Lugano ha superato il milione di visitatori dalla sua apertura nel 2015. Un risultato raggiunto anche grazie a un pubblico locale che, complici gli appuntamenti nell'atrio e all'aperto, sente il LAC come suo: un luogo di interesse per la comunità. A far staccare più biglietti è l'arte, con le mostre di risonanza internazionale, seguita da spettacoli teatrali e musica. Ma Lugano arte e cultura può certamente ancora crescere, e lo farà puntando sulle produzioni teatrali proprie, per veicolare il nome del LAC nel mondo. Ma l'intenzione è anche di prendere il pubblico per la gola, rimediando almeno in parte all'assenza di un punto di ristoro sempre aperto all'interno dell'edificio principale che ospita le sale teatro, l'agorà e le sale multiuso (il Museo d'arte ha anche una seconda sede).