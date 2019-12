Naturalmente la qualità a il suo prezzo e la proposta non è proprio per tutte le tasche. Il costo di un allestimento si aggira intorno ai tremila euro, che possono arrivare a diecimila se viene aggiunto anche l'albero con tutti suoi addobbi natalizi.

Le Vetrerie di Empoli, negozio storico di artigianato in Via Montenapoleone (cristallerie e porcellane di lusso) che l'anno scorso ha compiuto 80 anni di attività, offre una consulenza a domicilio per gli addobbi natalizi, che proprio per questo motivo sono unici.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

A Milano si confeziona l'albero di Natale personalizzato 21 dicembre 2019 - 19:27 Gli addobbi e l'albero di Natale possono essere personalizzati, basta avere un portafoglio piuttosto capiente. Un negozio della vecchia Milano offre infatti un servizio esclusivo che abbina i gusti dei clienti, tra cui figurano anche ticinesi, con la professionalità di esperti che da decenni si occupano degli allestimenti e delle decorazioni delle abitazioni private per le festività di fine anno. Le Vetrerie di Empoli, negozio storico di artigianato in Via Montenapoleone (cristallerie e porcellane di lusso) che l'anno scorso ha compiuto 80 anni di attività, offre una consulenza a domicilio per gli addobbi natalizi, che proprio per questo motivo sono unici. Naturalmente la qualità a il suo prezzo e la proposta non è proprio per tutte le tasche. Il costo di un allestimento si aggira intorno ai tremila euro, che possono arrivare a diecimila se viene aggiunto anche l'albero con tutti suoi addobbi natalizi.