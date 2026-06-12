Ariana Grande, “non usate mia musica per video disumani dell’Ice”

Keystone-SDA

Ariana Grande critica la Casa Bianca per aver usato la sua musica in un video dell'ICE, l'agenzia americana per il controllo dell'immigrazione e delle dogane, in cui vengono filmati migranti.

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(Keystone-ATS) “Vi prego di non usare la mia musica in relazione a questa assurdità barbara, disumana e odiosa”, ha detto la cantante dopo che la sua canzone ‘Bye’ è stata usata dalla Casa Bianca in un video in cui si vedevano gli agenti dell’Ice ammanettare migranti.

Il filmato era accompagnato dalla scritta “Bye-Bye. Il presidente Trump ci ha consegnato il confine più sicuro della storia”.