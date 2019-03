Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Paolo Portoghesi, esperto di Borromini, è ora suo "compaesano" 19 gennaio 2019 - 20:12 Il comune di Bissone, paese ticinese che ha dato i natali a Francesco Borromini, ha conferito venerdì la cittadinanza onoraria a Paolo Portoghesi, uno dei massimi esperti del grande architetto del XVII secolo. "Per la lunga fedeltà e la straordinaria, ineguagliabile passione profuse nello studio fecondo dell’opera di Francesco Borromini, nostro illustre concittadino e protagonista della Roma barocca". Così il comune di Bissone, nel cantone Ticino, ha illustrato le ragioni per le quali ha deciso di consegnare la cittadinanza onoraria a Paolo Portoghesi. La cerimonia si è tenuta a Roma, proprio sotto la lanterna a spirale di Sant'Ivo della Sapienza disegnata dal grande architetto. Nell'articolo qui sotto, possiamo sentire come Paolo Portoghesi descrive la rivoluzionaria architettura di colui che, oggi, è suo compaesano.