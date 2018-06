Non è però l'unico segno della presenza dell'Accademia di Mendrisio. All'interno della sezione speciale dell'esposizione intitolata "The Practice of Teaching", dedicata al rapporto tra progettazione e insegnamento dell'architettura, 13 professori dell'ateneo presentano i loro lavori, la cui esecuzione è stata affidata agli alunni.

Alla Biennale di Venezia la Svizzera presente in forza 09 giugno 2018 - 21:16 Alla manifestazione nella città lagunare non vi è solo il padiglione elvetico, premiato con il prestigioso Leone d'Oro, ma anche l'Accademia di architettura di Mendrisio, presente con 13 progetti. La Biennale di Venezia è senza dubbio una delle più importanti esposizioni mondiali dedicate all'architettura. Ogni edizione è curata da personalità di primo piano e quest'anno l'onore è toccato a Yvonne Farrell e Shelley McNamara, professoresse ordinarie di progettazione all'Accademia di architettura dell'Università della Svizzera italiana (Usi). Non è però l'unico segno della presenza dell'Accademia di Mendrisio. All'interno della sezione speciale dell'esposizione intitolata "The Practice of Teaching", dedicata al rapporto tra progettazione e insegnamento dell'architettura, 13 professori dell'ateneo presentano i loro lavori, la cui esecuzione è stata affidata agli alunni. Il reportage della Radiotelevisione svizzera: