Oggi Ricardo Bofill è stato chiamato dalla sindaca di Noisy-le-Grand, Brigitte Marsigny (LR), per ristrutturare il complesso e aggiungere due piccoli edifici sui lati che dovrebbero aiutare a far uscire Abraxas dal suo isolamento. “Ha ancora molta forza” ci ha detto Bofill tornando sul posto quarant’anni dopo. “È stata un’esperienza unica […] avevamo molta libertà e forse abbiamo osato un po’ troppo - ci ha confessato -, ma siamo contenti di averlo fatto”.

Palazzo retrofuturista, distopia totalitaria, Alcatraz, classicismo kitsch o circo romano con tocco sovietico: non c’è visitatore dell’Espace Abraxas che non provi a definire uno degli edifici più evocativi e inclassificabili della banlieue parigina. Questo teatro postmoderno – diviso in platea, palcoscenico e retroscena – è in realtà un edificio di oltre 600 appartamenti, parte dei quali sono in affitto, altri di proprietà e, la maggioranza, case popolari.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Abraxas: il palazzo del popolo Davide Mattei, RSI News 26 dicembre 2018 - 09:00 La Radiotelevisione svizzera ha incontrato Ricardo Bofill - l’architetto dell’indecifrabile "Espace Abraxas" - che ha raccontato cosa significa "osare". Palazzo retrofuturista, distopia totalitaria, Alcatraz, classicismo kitsch o circo romano con tocco sovietico: non c’è visitatore dell’Espace Abraxas che non provi a definire uno degli edifici più evocativi e inclassificabili della banlieue parigina. Questo teatro postmoderno – diviso in platea, palcoscenico e retroscena – è in realtà un edificio di oltre 600 appartamenti, parte dei quali sono in affitto, altri di proprietà e, la maggioranza, case popolari. Costruito tra il 1978 e 1983 dall’architetto catalano Ricardo Bofill, voleva diventare un centro utopico all’interno del quale si sarebbero mescolate armoniosamente le classi sociali. La realtà è stata più brutale ed ha trasformato l’austero complesso in un ghetto trascurato dal comune di Noisy-le-Grand, coinvolto marginalmente nelle rivolte delle banlieues del 2005. L’Espace Abraxas si è così salvato dalla demolizione - richiesta dall’ex sindaco a inizio anni duemila - solo perché troppo onerosa. L'ora della rivincita passa dal cinema Il riscatto di questo luogo dall’architettura tanto imponente quanto evocativa è iniziato nel 2015: la serie americana Hunger Games ha girato al suo interno una decina di minuti di "Il canto della rivolta - Parte 2". Da allora è facile scoprire turisti venuti da tutto il mondo a gironzolare sui passi della star Jennifer Lawrence in questa struttura dove lo spaccio di droga è ancora una realtà. Oggi Ricardo Bofill è stato chiamato dalla sindaca di Noisy-le-Grand, Brigitte Marsigny (LR), per ristrutturare il complesso e aggiungere due piccoli edifici sui lati che dovrebbero aiutare a far uscire Abraxas dal suo isolamento. “Ha ancora molta forza” ci ha detto Bofill tornando sul posto quarant’anni dopo. “È stata un’esperienza unica […] avevamo molta libertà e forse abbiamo osato un po’ troppo - ci ha confessato -, ma siamo contenti di averlo fatto”.