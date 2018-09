Un tema che riguarda, specie dalla calda estate 2003, tutto l'arco alpino. Ma come si fa a prevedere le zone in cui torneranno alla luce oggetti o resti umani? Reitmaier lo spiega nel servizio.

Nuovi ma precari reperti dal ritiro dei ghiacciai 06 settembre 2018 - 09:00 Il ritiro dei ghiacciai sta riportando alla luce dei reperti interessanti. Gli archeologi ne sono entusiasti ma anche preoccupati: il riscaldamento climatico è veloce e il rischio che molti tesori vadano persi è concreto. Per evitarlo, il Canton Grigioni sta sensibilizzando gli alpinisti su questo tema, indicando loro quali sono le zone dove è possibile che riemergano reperti. L'archeologo cantonale Thomas Reitmaier mostra intanto alla Radiotelevisione svizzera uno dei suoi ritrovamenti, a 2700 metri sopra Bergün. È del 17esimo secolo. "Sono due scarpe appartenenti ad una donna, il cui cadavere è stato ritrovato sul ghiacciaio del Porchabella. I primi elementi sono stati ritrovati già negli anni Ottanta sul ghiaccio che si stava ritirando velocemente". Mancava però la consapevolezza: "si è dovuto attendere fino ad inizio anni Novanta, fino alla scoperta di Ötzi, per capire che si aveva a che fare con un cadavere storico e che con il cambiamento climatico ci potessero essere dei primi ritrovamenti". Un tema che riguarda, specie dalla calda estate 2003, tutto l'arco alpino. Ma come si fa a prevedere le zone in cui torneranno alla luce oggetti o resti umani? Reitmaier lo spiega nel servizio.