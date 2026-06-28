Araghchi, qualsiasi interferenza su Hormuz aggraverà la situazione

Keystone-SDA

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"Qualsiasi interferenza nel processo di definizione di un nuovo accordo nello Stretto di Hormuz aggraverà la tensione e complicherà la situazione, causando un ritardo nella riapertura della via navigabile".

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(Keystone-ATS) Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi durante una conferenza stampa tenuta oggi a Baghdad insieme al suo omologo iracheno Fuad Hussein.

“In base al protocollo d’intesa tra Iran e Stati Uniti, la situazione nello Stretto di Hormuz tornerà a quella pre-bellica, sotto la gestione dell’Iran, e nessun altro Paese ha alcuna responsabilità al riguardo”, ha aggiunto Araghchi, secondo quanto riportato dall’agenzia Mehr.

“Esorto tutte le parti a non interferire con le misure adottate dall’Iran per la riapertura della via navigabile” ha aggiunto il ministro degli Esteri iraniano.