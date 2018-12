Il visitatore non deve attendersi di incontrare - lungo il percorso suddiviso in otto sezioni tematiche - quadri appesi alle pareti, bacheche cariche di documenti e carte, icone del design o della moda, prime pagine di giornali. Ad attenderlo ci sarà una esperienza"immersiva" che lo porterà ad essere protagonista diretto nella costruzione della visione del secolo scorso.

"M9 - dice il direttore Marco Biscione - è il primo museo del '900 in Italia, inteso come storia di una collettività, di una nazione. È il primo museo dove la multimedialità è messa al servizio di un progetto culturale per riuscire a comunicare agli italiani, e non solo, il loro essere e il loro divenire".

Voluto dalla Fondazione Venezia, M9 è nato grazie a un investimento di oltre 100 milioni di euro. Un museo senza oggetti, che nasce e trova linfa da accordi e ricerche con un centinaio di archivi, che si propone come interamente multimediale. Una "casa degli italiani" che vuole raccontare "un secolo che non è finito, ma continua a condizionare la vita di ogni giorno".

Eventi da vivere in prima persona, come entrando nel rifugio antiaereo ed avere la visione dei bombardieri che sganciano le bombe, sentire il sordo rumore delle esplosioni, provare il brivido di ascoltare il racconto di chi quei momenti li ha provati sulla pelle oltre 70 anni fa, prima di una pace che durada oltre 70 anni.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Un museo del Novecento tutto interattivo 30 novembre 2018 - 18:09 Voluto dalla Fondazione Venezia, M9 - il Museo del Novecento di Mestre - è nato grazie a un investimento di oltre 100 milioni di euro. Si tratta di un museo senza oggetti, che nasce e trova linfa da accordi e ricerche con un centinaio di archivi, che si propone come interamente multimediale. Ci sono piccole cose, come la scoperta che un secolo fa la statura degli italiani era inferiore di 15 centimetri rispetto a quella fissata nel 2000, pari a 177 centimetri, o la "rivoluzione" dell'ingresso nelle case della televisione o della lavatrice. Ci sono anche grandi storie lungo le sale di M9, il Museo del Novecento che aprirà il primo dicembre a Mestre. Eventi da vivere in prima persona, come entrando nel rifugio antiaereo ed avere la visione dei bombardieri che sganciano le bombe, sentire il sordo rumore delle esplosioni, provare il brivido di ascoltare il racconto di chi quei momenti li ha provati sulla pelle oltre 70 anni fa, prima di una pace che durada oltre 70 anni. M9 è un museo di nuova generazione Voluto dalla Fondazione Venezia, M9 è nato grazie a un investimento di oltre 100 milioni di euro. Un museo senza oggetti, che nasce e trova linfa da accordi e ricerche con un centinaio di archivi, che si propone come interamente multimediale. Una "casa degli italiani" che vuole raccontare "un secolo che non è finito, ma continua a condizionare la vita di ogni giorno". "M9 - dice il direttore Marco Biscione - è il primo museo del '900 in Italia, inteso come storia di una collettività, di una nazione. È il primo museo dove la multimedialità è messa al servizio di un progetto culturale per riuscire a comunicare agli italiani, e non solo, il loro essere e il loro divenire". Il visitatore non deve attendersi di incontrare - lungo il percorso suddiviso in otto sezioni tematiche - quadri appesi alle pareti, bacheche cariche di documenti e carte, icone del design o della moda, prime pagine di giornali. Ad attenderlo ci sarà una esperienza"immersiva" che lo porterà ad essere protagonista diretto nella costruzione della visione del secolo scorso. Una scommessa rivolta anche, e orse soprattutto, ai giovani che sono nati nel nuovo millennio. Quelli che negli incontri fatti nelle scuole "sanno porre le giuste domande" sul secolo dei genitori e dei nonni.