Isreaele "Stato-nazione del popolo ebraico" 19 luglio 2018 - 13:05 Il parlamento israeliano ha approvato nella notte tra mercoledì e giovedì una legge che definisce Israele "Stato-nazione del popolo ebraico". Al termine di un acceso dibattito, il testo è passato con 62 voti favorevoli e 55 contrari. Mentre il premier Benyamin Netanyahu parla di "rispetto di tutti i cittadini", il leader dei partiti arabi presentati alla Knesset, Ayman Odeh, dichiara che il provvedimento dimostra che Israele "non ci vuole qui". I sostenitori della legge le attribuiscono il pregio di porre i valori ebraici e quelli democratici sullo stesso piano. I detrattori vi ravvisano un intento di discriminare le minoranze, non soltanto arabe. Lingua araba declassata, insediamenti incoraggiati Il provvedimento dichiara Gerusalemme capitale di Israele, e adotta il calendario ebraico come ufficiale, di Stato. Include inoltre una clausola, secondo quanto riportano i media, che retrocede la lingua araba da "ufficiale" a "speciale". Controversa la norma che sancisce che "lo Stato vede lo sviluppo dell'insediamento ebraico con valore nazionale e agirà per incoraggiare e promuovere il suo consolidamento".