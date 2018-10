In Italia le lampade solari sono vietate per legge ai minori di 18 anni da maggio 2011. In Svizzera il divieto concerne unicamente i minorenni vodesi e giurassiani, ma dovrebbe venire esteso ai minorenni di tutto il territorio elvetico entro la prossima primavera.

Francia, verso un addio ai solarium 10 ottobre 2018 - 21:06 L'Agenzia per la sicurezza sanitaria della Francia (Anses) ha raccomandato mercoledì il definitivo stop delle lampade solari dinanzi al rischio "accertato" di tumore. "Le lampade solari emettono radiazioni a forte intensità che equivalgono a un'esposizione al sole tropicale. Questa esposizione si somma a quella ricevuta naturalmente e provoca danni al Dna aumentando il rischio di cancro alla pelle". È con queste parole che l'Anses mette in guardia contro i solarium. Nessun beneficio Nella nota pubblicata mercoledì l'Anses sottolinea inoltre come l'esposizione a raggi UV artificali comporti altri effetti deleteri, quali l'invecchiamento precoce della pelle, quattro volte più rapido rispetto a quanto accade con la luce naturale. L'abbronzatura artificiale, inoltre, si ottiene tramite meccanismi fisici diversi e non prepara la pelle all'esposizione solare, ad esempio prima di una vacanza. Solarium al bando L'appello rivolto alla "pubblica autorità di adottare ogni misura per far cessare l'esposizione della popolazione ai raggi UV artificiali", ha detto un responsabile dell'Anses, Olivier Merckel. "Raccomandiamo la fine dell'attività legata all'abbronzatura artificiale e alla fine della vendita di apparecchi UV a scopo estetico, in particolare, ai privati", precisa Merckel citato dalla stampa francese. "Gli individui che si sono esposte almeno una volta nei solarium prima dei 35 anni - avverte l'esperto - aumentano il rischio di sviluppare un melanoma cutaneo del 59%. In Francia viene stimato che il 43% dei melanomi tra i giovani possono essere attribuiti all'uso della lampada UV prima dei 30 anni". In Italia le lampade solari sono vietate per legge ai minori di 18 anni da maggio 2011. In Svizzera il divieto concerne unicamente i minorenni vodesi e giurassiani, ma dovrebbe venire esteso ai minorenni di tutto il territorio elvetico entro la prossima primavera.