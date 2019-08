"Grazie - ha dichiarato Guaidó via Twitter - per la solidarietà del popolo fratello di Colombia e del presidente Iván Duque nei confronti del nostro popolo. Veglieremo sui diritti dei venezuelani dovunque essi si trovino".

Iván Duque ha avvertito che si tratta di una misura "temporanea ed eccezionale" in vigore per i prossimi due anni che sarà applicata ai minori nati in Colombia a partire dall'agosto 2015.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La Colombia adotta i bambini venezuelani 06 agosto 2019 - 15:39 Almeno 24 mila bambini, figli di migranti venezuelani, avranno la nazionalità colombiana abbandonando la loro condizione di apolidi. Un annuncio in questo senso è stato fatto dal presidente colombiano Iván Duque. Iván Duque ha avvertito che si tratta di una misura "temporanea ed eccezionale" in vigore per i prossimi due anni che sarà applicata ai minori nati in Colombia a partire dall'agosto 2015. "Oggi - ha sottolineato Duque - la Colombia mostra una volta ancora al mondo che anche se abbiamo problemi di bilancio, che anche se abbiamo un reddito pro capite minore a ottomila dollari l'anno molto inferiore a quello di Paesi europei che hanno affrontato crisi migratorie, anche noi sappiamo trasformare la fraternità in un sentimento di solidarietà". Il capo dello Stato ha colto infine l'occasione per sollecitare la "comunità internazionale" a fornire sostegno economico alla regione sudamericana, testimone di una "tragedia umanitaria" e della "peggiore crisi migratoria della storia". I ringraziamenti di Juan Guaidó Il leader dell'opposizione autoproclamatosi presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidó, ha ringraziato il governo della Colombia per la decisione. "Grazie - ha dichiarato Guaidó via Twitter - per la solidarietà del popolo fratello di Colombia e del presidente Iván Duque nei confronti del nostro popolo. Veglieremo sui diritti dei venezuelani dovunque essi si trovino".