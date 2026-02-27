Anthropic: no al Pentagono, nessun accesso a IA senza limiti

Keystone-SDA

Anthropic "non può in buona coscienza" cedere alle richieste del Pentagono per accedere senza restrizioni alla sua tecnologia.

(Keystone-ATS) La startup dell’intelligenza artificiale respinge così l’ultima offerta del Pentagono per disinnescare l’impasse che si è venuta a creare sull’uso di Claude, il suo chatbot, per scopi militari. “Le minacce non cambiano la nostra posizione: non possiamo in buona coscienza” cedere alle richieste, ha detto il CEO Dario Amodei in merito all’ultimatum del Pentagono.

Claude è l’unico modello di IA disponibile nei sistemi più riservati dell’esercito e quello con le migliori performance nelle attività di intelligence più delicate. Il Pentagono ha chiesto un accesso senza limiti ma Anthropic si è rifiutata di revocare completamente le sue misure di sicurezza. La startup aveva aperto a revocarle salvaguardando però due aree: la sorveglianza di massa degli americani e lo sviluppo di armi autonome, ovvero in grado di colpire senza l’intervento umano.

Il Pentagono aveva chiesto di più e ne è nato uno scontro acceso. Nei giorni scorsi il ministro della difesa Pete Hegseth aveva imposto un ultimatum ad Anthropic, concedendo fino a venerdì per accettare o meno la sua proposta.