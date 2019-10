Antenne per il 5G sui campanili delle chiese. Non tutti sono d'accordo...

Intanto le azienda di telecomunicazioni nell'aprile del 2019 hanno annunciato di aver messo in servizio la sua rete 5G in Svizzera su un centinaio di siti. Entro la fine dell'anno Swisscom prevede di coprire tutto il paese con la tecnologia di comunicazione mobile di ultima generazione. Anche se l'opposizione alla tecnologia 5G continua ad aumentare.

Le parrocchie realizzano guadagni permettendo agli operatori della telefonia mobile di installare i ripetitori sui campanili delle chiese. Ma non sempre i fedeli approvano tali decisioni, in molte località nascono comitati di oppositori - preoccupati per le eventuali ripercussioni sulla salute delle persone e sull'ambiente - e anche le dirigenze ecclesiastiche nutrono a volte dei dubbi.

