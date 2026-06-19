Anne Hathaway è di nuovo incinta, in arrivo il terzo figlio

Keystone-SDA

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Anne Hathaway è incinta del terzo figlio e ha mostrato il pancione per la prima volta durante una vacanza a Saint-Tropez.

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(Keystone-ATS) In alcune fotografie ottenute in esclusiva da Page Six, la rubrica di gossip del New York Post, la star di Il Diavolo Veste Prada è stata avvistata sulla spiaggia del Jardin Tropezina, in Costa Azzurra, insieme al marito, Adam Shulman, agli altri due figli e a un gruppo di amici.

L’attrice, che quest’anno ha recitato in ben cinque film, ha confermato la notizia su Instagram in un video con la didascalia: “x Baby, I’m yours x” in cui muove le braccia per rivelare il pancione.