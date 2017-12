Diritto d'autore

Le tartarughe di Lampedusa Ruben Lagattolla e Cristiano Tinazzi, RSI News 24 dicembre 2017 - 16:30 C'è, sull'isola del Mediterraneo, un Centro di soccorso per le Caretta Caretta. A dare una mano ci sono volontari di tutto il mondo. Un semplice pezzetto di plastica gettato in mare, come il tappo di una bottiglia, non soltanto inquina ma può anche uccidere un animale marino come la tartaruga. A spiegarci questa e molte altre cose, qui sull'Isola di Lampedusa, è Daniela Freggi, biologa e responsabile del Centro Soccorso Tartarughe Marine, un ospedale molto speciale dove ogni anno vengono ricoverati circa duecento animali feriti - o malati - recuperati in mare principalmente dai pescatori. Collisioni, ami, inquinamento sono i pericoli maggiori per la tartarughe Caretta Caretta, specie fortemente minacciata in tutto il bacino del Mediterraneo e ormai al limite dell'estinzione nelle acque territoriali italiane. Insieme a Daniela, che da vent'anni vive su quest'isola, si alternano volontari provenienti da tutto il mondo. Un centro che è anche all'avanguardia per la chirurgia grazie al professor Antonio di Bello, professore associato e docente di Patologia chirurgica alla Facoltà di Medicina veterinaria dell'Università di Bari. La struttura vive grazie a donazioni di privati. Riprese aeree: gentile concessione di Visit Lampedusa Today