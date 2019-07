Secondo gli esperti "non sussiste un pericolo acuto" per i bagnanti e chi cammina in riva al Lago.

(Keystone/ennio Leanza)

Potrebbe esserci un caimano nel lago di Hallwil, a cavallo fra i cantoni di Argovia e Lucerna. Le autorità giudicano credibile quanto riferito da un pescatore esperto, che domenica ha visto un rettile di circa un metro e mezzo di lunghezza affiorare in superficie per azzannare una giovane anatra.

Le ricerche dell'animale esotico hanno dato finora esito negativo., come riporta un comunicato Link esternodella polizia cantonale argoviese diramato martedì. Per i bagnanti, il pericolo è considerato in ogni caso "non acuto".

Il testimone si trovava tra Beinwil am See, Argovia, e Mosen, canton Lucerna. Dopo aver osservato l'animale, apparso improvvisamente attorno alle 21.30 e allontanatosi con la sua preda, ha avvertito le forze dell'ordine.

Sulla base della descrizione fornita dal pescatore, gli esperti hanno avanzato l'ipotesi che si tratti di un caimano, rettile che solitamente va a caccia al tramonto.





(1) Parte meridionale del Lago di Hallwil indicata su una cartina di swisstopo Il luogo dell'avvistamento, all'estremità meridionale dell'Hallwilersee, che è il 16esimo lago svizzero in ordine di grandezza (10 kmq - profondità massima 47 metri.)

Gli stessi esperti spiegano che "non sussiste un pericolo acuto per le persone", bagnanti o chi cammina in riva al lago, poiché l'animale si nutre in primo luogo di pesce e altri piccoli animali ed è fondamentalmente timido.

È aggressivo solo se minacciato: è dunque sconsigliato avvicinarsi o addirittura tentare di catturarlo.

Forse clandestino

Il caimano sottostà alla CITESLink esterno, Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione: chi vuole possederne un esemplare deve chiedere e ottenere un'autorizzazione.

Le autorità presumono tuttavia che il rettile fosse detenuto in modo illegale e sia stato rilasciato nella natura.

Non sono esclusi ulteriori interventi di ricerca, dopo quelli infruttuosi di martedì. Gli inquirenti restano al contempo in attesa di testimonianze su eventuali atti sospetti in relazione alla detenzione di questo tipo di rettile.





(2) Servizio del TG sull'avvistamento di un caimano nel Lago di Hallwil

Chi è Il genere Caiman, dell'ordine dei coccodrilli, comprende tre specie che abitano i fiumi dell'America centrale e/o del Sud: comune, yacaré e dal muso largo. Appartengono alla stessa famiglia degli alligatori (Alligatoridae, che include inoltre il caimano nero e i caimani nani) e vi assomigliano nei comportamenti e nella forma, ma si distinguono per la dentatura e il muso. Fine della finestrella

tvsvizzera.it/ATS/ri con RSI (TG del 17.07.2019)

Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite et recevez nos meilleurs articles dans votre boîte mail. Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.