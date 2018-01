Diritto d'autore

La prima mensa aziendale compie 100 anni 12 gennaio 2018 - 16:00 Esattamente 100 anni fa l'azienda Bühler di Uzwil nel canton San Gallo, attiva nell'industria meccanica in tutto il mondo, inaugurava la propria mensa per gli operai. Fu una prima svizzera. Ancora oggi la mensa nutre i 600 dipendenti della sede di Uzwil. Ma diverse cose sono cambiate, a partire dalle abitudini alimentari. L’idea di una mensa aziendale fu portata avanti dalla fondatrice delle cosiddette “Soldatenstuben" (mensa per i soldati) Else Züblin Spiller, giornalista e imprenditrice svizzera. Oggi la sua Fondazione promuove "cibo sano per tutti". L'idea fu dunque ripresa dalla famiglia Bühler che a inizio secolo ventesimo gestiva l'impresa famigliare con circa 800 collaboratori. Non solo, oltre alla mensa esistevano nella'azienda addirittura una biblioteca, dei corsi di cucito per le donne e un asilo nido. Nel 1938, sempre alla Bühler, fu introdotto per la prima volta il "self service". Nel frattempo, servendo circa 600 pranzi al giorno, è aumentata anche la scelta, passando da uno a tre menu. I cuochi si impegnano insomma ad offrire una cucina sana ed equilibrata. Una cosa però è cambiata decisamente: il gusto dei clienti-lavoratori. Se agli esordi non mancava mai la carne, oggi la mensa prepara anche pasti per vegetariani e vegani. Anche se la fettina impanata con le patate fritte resta pur sempre il piatto preferito. Oggi come allora.