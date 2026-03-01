Ancora allarmi in Israele, donna morta mentre cercava rifugio
Continua, anche negli ultimi minuti, la nuova ondata di lanci di missili dall'Iran su Israele dove è stato chiesto ai residenti di rimanere nei rifugi fino a nuova comunicazione.
(Keystone-ATS) Durante l’ondata di allarmi questa mattina, una donna di 60 anni è stata dichiarata morta per insufficienza respiratoria mentre correva verso un rifugio. Lo ha reso noto l’ospedale Ichilov.
L’Home Front Command ha inoltre comunicato che una vittima dell’impatto diretto di un missile ieri sera a un palazzo nel centro di Tel Aviv era una lavoratrice straniera.