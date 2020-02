Chi ritenesse di poter aver contratto la malattia, ricorda il medico cantonale Giorgio Merlani, non deve andare in ospedale o dal dottore, dove rischierebbe di diffondere il contagio, ma chiamare la guardia medica.

Nessun caso di coronavirus in Ticino 08 febbraio 2020 - 20:27 È negativo al coronavirus il paziente rientrato dalla Cina, che venerdì era stato posto in isolamento alla Clinica Luganese Moncucco. Lo ha confermato il medico cantonale Giorgio Merlani. Il paziente rientrato da poco dalla Cina e posto da venerdì in isolamento nella clinica luganese verrà dimesso. Le misure precauzionali erano state disposte dopo che aveva risposto in modo affermativo alla domanda se avesse avuto contatti recenti con persone affette dal coronavirus o si fosse recato di recente nelle zone colpite dall'epidemia. Chi ritenesse di poter aver contratto la malattia, ricorda il medico cantonale Giorgio Merlani, non deve andare in ospedale o dal dottore, dove rischierebbe di diffondere il contagio, ma chiamare la guardia medica. Ecco il racconto della giornata.