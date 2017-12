Diritto d'autore

A 11 anni inventa tester per il piombo nell'acqua 26 dicembre 2017 - 18:45 Una ragazzina di 11 anni è stata incoronata negli Stati Uniti 'America’s top young scientist'. Ha inventato un nuovo strumento per rilevare i livelli di piombo nell’acqua. Il metodo di Gitanjali Rao è apparentemente più semplice ed efficace di quelli esistenti. La miglior giovane scienziata d’America lo ha messo a punto nell'ambito di un programma scientifico per ragazzi dalla quinta all'ottava classe. Gitanjali vive a Lone Tree -vicino Denver, Colorado- e inventando il suo sensore non pensava soltanto agli Stati Uniti. "Immagina di bere ogni giorno acqua contaminata con sostanze pericolose. Il mio dispositivo di rilevamento del piombo è facile da usare, accurato, portatile e a buon mercato". L'ispirazione da Flint La ragazzina, però, ha avuto l’idea in seguito a un disastro ambientale che si è verificato proprio negli USA. A Flint, Michigan, l’acqua avvelenata ha causato gravi problemi di salute agli abitanti. "Il piombo è dannoso soprattutto per i bambini della mia età", spiega la stessa Gitanjali, "e può causare loro problemi di crescita e danni cerebrali". Un sensore connesso Il dispositivo inventato dalla undicenne funziona con nanotubi di carbonio ed è collegato a un’applicazione su smartphone. È stato messo a punto con l’aiuto di una mentore, e di scienziati e tecnici della Discovery education 3M Young Scientist Challenge. Si tenterà ora di metterlo sul mercato.