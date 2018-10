Dopo lunghe e difficili trattative i ministri dell'Ambiente Ue hanno raggiunto un'intesa sul nuovo il taglio delle emissioni di CO2 entro il 2013, che sarà del 35% per le auto (del 30% per i furgoni).

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Verso il taglio del 35% delle emissioni delle auto nell'UE 10 ottobre 2018 - 12:13 Dopo lunghe e difficili trattative i ministri dell'Ambiente Ue hanno raggiunto un'intesa sul nuovo il taglio delle emissioni di CO2 entro il 2013, che sarà del 35% per le auto (del 30% per i furgoni). Il compromesso raggiunto a Lussemburgo – 20 voti contro 4 (4 astenuti) - sotto la regia della presidenza austriaca non è però il punto finale della vicenda. Sulla questione si dovranno esprimere ora l'Europarlamento che aveva proposto una riduzione del 40% dei gas di scarico mentre la Commissione europea aveva avanzato una soglia minore, pari al 30%. Una decisione univoca sarà presa entro l'inizio di dicembre quando inizierà la Conferenza sul clima di Katowice che definirà le strategie per l'applicazione dell'Accordo di Parigi. Da parte sua il commissario Ue sul clima Miguel Arias Canete ha espresso soddisfazione per l'intesa dei ministri dell'ambiente poiché "con questo approccio generale potremo rispettare gli accordi presi a Parigi".