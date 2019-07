Una tassa servirà a cambiare le cose? Finora la sensibilità climatica non sembra aver attechito, perlomeno nella Confederazione. All'indomani della notizia dell'introduzione dell'ecotassa in Francia l'aeroporto di Zurigo registra un nuovo record per giugno con 2,9 milioni di passeggeri.

"Nell'ultimo anno, il prezzo del carburante è aumentato in modo significativo", spiega Andreas Wittmer, esperto di aviazione dell'Università di San Gallo, "e se vi si aggiunge una tassa sul Co2, aumenta il peso soprattutto per le compagnie low cost. Le compagnie aeree tradizionali che offrono anche le lunghe distanze invece dovrebbero sopportare meglio i cambiamenti".

Secondo i calcoli dell'esecutivo, il provvedimento porterà 182 milioni di euro nelle casse dello Stato già a partire dal 2020. Soldi, ha precisato Borne, che verranno spesi in trasporti più rispettosi dell'ambiente, in particolare nel settore ferroviario. Esentati dalla nuova disposizione i voli in partenza verso la Corsica, i territori francesi d'Oltremare e le corrispondenze aeree.

La Francia introdurrà, a partire dal 2020, di un'ecotassa sui biglietti aerei. Il paese si allinea in questo modo a simili misure introdotte in una manciata di altri paesi dell'UE. La Svizzera e altri Stati potrebbero presto seguire l'esempio. Sotto pressione dalla misura potrebbero essere soprattutto le Low Cost.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Biglietti aerei, la Francia introduce un'ecotassa 10 luglio 2019 - 21:00 La Francia introdurrà, a partire dal 2020, di un'ecotassa sui biglietti aerei. Il paese si allinea in questo modo a simili misure introdotte in una manciata di altri paesi dell'UE. La Svizzera e altri Stati potrebbero presto seguire l'esempio. Sotto pressione dalla misura potrebbero essere soprattutto le Low Cost. "Da mesi tra i nostri connazionali si va esprimendo un sentimento di ingiustizia sulla fiscalità del trasporto aereo. La Francia si è impegnata sulla via della tassazione del trasporto aereo ed è un'urgenza", ha spiegato la ministra dei Trasporti Elisabeth francese Borne. Le tassa sui biglietti andrà da 1,50 euro fino a 18 euro e si applicherà solo ai voli in partenza dalla Francia di tutte le compagnie. Secondo i calcoli dell'esecutivo, il provvedimento porterà 182 milioni di euro nelle casse dello Stato già a partire dal 2020. Soldi, ha precisato Borne, che verranno spesi in trasporti più rispettosi dell'ambiente, in particolare nel settore ferroviario. Esentati dalla nuova disposizione i voli in partenza verso la Corsica, i territori francesi d'Oltremare e le corrispondenze aeree. "Nell'ultimo anno, il prezzo del carburante è aumentato in modo significativo", spiega Andreas Wittmer, esperto di aviazione dell'Università di San Gallo, "e se vi si aggiunge una tassa sul Co2, aumenta il peso soprattutto per le compagnie low cost. Le compagnie aeree tradizionali che offrono anche le lunghe distanze invece dovrebbero sopportare meglio i cambiamenti". Una tassa servirà a cambiare le cose? Finora la sensibilità climatica non sembra aver attechito, perlomeno nella Confederazione. All'indomani della notizia dell'introduzione dell'ecotassa in Francia l'aeroporto di Zurigo registra un nuovo record per giugno con 2,9 milioni di passeggeri.