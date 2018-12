A Fläsch, nel giro di quattro anni, l'illuminazione notturna è diminuita drasticamente. Una misura presa per il bene degli animali, che negli scorsi giorni ha ricevuto il plauso di Pro Natura e il premio in denaroLink esterno della Fondazione Beugger.

Mentre molte città installano e accendono le luminarie, in vista del periodo natalizio, c'è un comune nel canton Grigioni che si fa sempre più buio. E per questo è stato anche premiato.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Premiato il comune che si fa sempre più buio 09 novembre 2018 - 21:55 Mentre molte città installano e accendono le luminarie, in vista del periodo natalizio, c'è un comune nel canton Grigioni che si fa sempre più buio. E per questo è stato anche premiato. A Fläsch, nel giro di quattro anni, l'illuminazione notturna è diminuita drasticamente. Una misura presa per il bene degli animali, che negli scorsi giorni ha ricevuto il plauso di Pro Natura e il premio in denaro della Fondazione Beugger. Oltre a intervenire sul numero di punti luce e sull'accensione dei lampioni, che dopo le 23 si attivano soltanto in presenza di movimento, il villaggio ha fatto modificare anche la cosiddetta temperatura dell'illuminazione. "La luce blu è quella che dà più fastidio agli animali notturni, questo lo provano diversi studi", spiega il progettista Roland Bodenmann. "Rendendo la luce più calda, l'effetto che disturba gli insetti e distrae i pipistrelli diminuisce immediatamente". Anche molti abitanti, la trovano più gradevole. Intanto risparmiano sul consumo di energia, e si godono il cielo in armonia con la natura.