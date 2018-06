Diritto d'autore

Sparatoria in un giornale del Maryland 28 giugno 2018 - 21:59 Una sparatoria è stata segnalata dal Baltimore Sun presso la sede del giornale Capital Gazette ad Annapolis, in Maryland. Secondo quanto riferisce la Cbs, vi sarebbero quattro morti. Stando alle prime indicazioni, la sparatoria avrebbe avuto luogo nella redazione del Capital Gazette, un'importante pubblicazione locale fondata nel 1884 e di proprietà dello stesso gruppo che pubblica il Baltimore Sun. La notizia è comparsa anche sul sito web della stessa pubblicazione, che cita un proprio giornalista. L'Fbi è giunta sul posto e la polizia avrebbe già compiuto un arresto.