Il maltempo flagella la Sardegna 11 ottobre 2018 - 13:57 In Italia il maltempo ha colpito duramente la Sardegna. La situazione è critica nel Cagliaritano, dove 57 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Ad Assemini, una donna ha perso la vita. "La situazione è in miglioramento perché è diminuita l'intensità dei fenomeni," ha dichiarato l'assessora all'Ambiente con delega alla Protezione civile, Donatella Spano, "ma può piovere ancora in diverse zone, quindi non bisogna abbassare la guardia, noi abbiamo mantenuto l'allerta rossa e le zone che potrebbero essere colpite sono quelle della costa orientale". Nel primo pomeriggio di giovedì si è cominciato a vedere dunque la fine dell'incubo del maltempo che ha provocato inondazioni in buona parte della Sardegna. Una donna a perso la vita ad Assemini. Si trovava in automobile con il marito e le figlie quando la vettura è stata travolta dall'acqua del fiume Sestu. I famigliari sono stati separati. Il padre e le due ragazze sono stati recuperati ma la donna era già deceduta quando è stata trovata dai soccorritori. In diverse località, Cagliari compresa, le forze dell'ordine e la protezione civile sono state impegnate in una serie di soccorsi, per mettere in salvo alcune persone in difficoltà a causa degli allagamenti: alcune erano rimaste intrappolate sui tetti delle proprie auto. I treni hanno smesso di circolare tra Cagliari e il Sulcis, il territorio sudoccidentale dell'isola. Una parte della strada statale 195, che collega Cagliari a Capoterra è crollata. La carreggiata era stata chiusa da Anas già nelle ore precedenti il crollo. Toccate anche Liguria e Piemonte Anche il Piemonte è nella morsa del maltempo: rovesci e temporali anche di forte intensità. A Torre Pellice, nel Torinese, si è alzato il livello dell'acqua e, a scopo precauzionale, è stato chiuso il ponte della Bertagna, che collega la cittadina della Val Pellice con la frazione di Inverso. L'autostrada A5 Torino-Aosta è bloccata, in direzione del capoluogo valdostano dopo lo svincolo di Ivrea, per l'incidente stradale di un camion che è andato a sbattere contro le barriere di cemento a lato del viadotto, abbattendole. Piove intensamente anche in Liguria dalla notte scorsa, ma non sono state registrate particolari criticità. La situazione è sotto controllo anche nella zona del crollo del ponte Morandi.