Roghi vengono poi segnalati anche in altri paesi del Nord del mondo, come Norvegia, Finlandia, Russia, Groenlandia, Alaska e Canada.

Come nel Mediterraneo, anche in Scandinavia il caldo favorisce gli incendi. Il sito parla di più di 80 fronti, sui cui stanno intervenendo non senza difficoltà i vigili del fuoco. Aiuti sono stati chiesti anche alla Comunità europea.

Sono giorni e giorni che le temperature massime salgono ben oltre i 30 gradi, con punte di 33-34 oltre il Circolo polare artico, a Kevo in Finlandia come ad Alta in Norvegia: la temperatura media di queste due località nel mese di Luglio è di 17 gradi! E poi si sono registrati 34 gradi di Stoccolma, dove dovrebbero essercene al massimo 22, e i 34 di Uppsala (Svezia), dove dovrebbero essercene 21. Per trovare valori più elevati dobbiamo tornare indietro di 85 anni: il 9 luglio del 1933 a Uppsala si raggiunsero i 37, ma fu una sola giornata. Qui parliamo di una settimana di caldo intenso.

"Per la seconda volta quest'anno l'intera Scandinavia viene interessata da un'anomala ondata di caldo, con temperature fino a 15 gradi in più del normale. È la conseguenza dell'arrivo di correnti piuttosto calde direttamente dal nord Africa a tutte le quote".

La Scandinavia colpita da un caldo eccezionale
21 luglio 2018 - 21:10