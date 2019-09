Il satellite -del quale una copia in grandezza naturale è espostaLink esterno a Plainpalais- si chiama Cheops e inizierà la sua missione a dicembre. Pierre Bratschi, astronomo dell'Università di Ginevra, spiega al TG della Radiotelevisione svizzera RSI come riuscirà a vedere i corpi celesti, nonostante siano inghiottiti dall'immensa luminosità delle stelle attorno a cui ruotano.

È in corso a Ginevra un congresso internazionale di planetologia, che riunisce ben 2000 astronomi. L'evento, che prevedeva anche una conferenza e un'esposizione destinate ai non addetti ai lavori, si conclude venerdì ed è stato un'occasione per parlare al grande pubblico di esopianeti, nell'anno in cui un satellite svizzero sarà messo in orbita per scoprirne di nuovi.

