Nell'Unione europea la nazionalità non è un criterio ammesso per stabilire delle tariffe. Perché in Svizzera invece lo è? "Gli assicuratori possono tenere in considerazione criteri per il calcolo dei premi se si tratta di rischi oggettivi, cioè se sono dimostrabili statisticamente", dice Sugimoto.

I premi più elevati sono riscossi dai giovani maschi di nazionalità straniera che hanno appena cominciato a guidare. Un'analisi del servizio di comparazione ComparisLink esterno risalente al 2018 indica che gli albanesi pagano fino al 95% in più degli svizzeri. Per gli italiani il sovrapprezzo arriva fino al 22%. L'ASA non è in grado di dire se alcune categorie di stranieri paghino meno degli svizzeri.

"Gli assicuratori cercano di individuare nel miglior modo possibile i rischi rappresentati da un automobilista", dice Sugimoto. Per farlo creano dei gruppi di rischio, elaborati a partire dai danni precedenti, da statistiche proprie e in parte anche da statistiche pubbliche.

La risposta alla domanda del lettore è: sì. Gli assicuratori auto in Svizzera riscuotono premi più elevati dalle persone di determinate nazionalità. "La nazionalità è, stando alle informazioni di cui disponiamo, un criterio importante per la maggior parte degli assicuratori quando si tratta di fissare le tariffe", afferma Takashi Sugimoto, portavoce dell' Associazione svizzera di assicurazioniLink esterno (ASA).

Un nostro lettore vorrebbe sapere se è vero che gli stranieri in Svizzera pagano premi più elevati per l'assicurazione sull'automobile rispetto ai cittadini svizzeri.

