Nei prossimi giorni, il parlamento britannico dovrà dapprima esprimersi su un 'no deal' (ovvero l'uscita del Regno Unito dall'UE senza accordo) e, in caso di bocciatura, su un rinvio della Brexit.

Un diritto che Londra avrebbe in caso di "cattiva fede" negoziale dell'UE nella ricerca di soluzioni alternative per assicurare il mantenimento del confine aperto tra le Irlande, e che era inteso a rassicurare chi crede che il "backstop" sia una trappola che manterrà per sempre il Regno Unito nell'orbita del'UE. Un dubbio sollevato anche dall'avvocatura di Stato.

Un referendum, ha detto la premier britannica, c'è già stato ed era stato indicato all'elettorato come definitivo. Ripeterlo significherebbe aprire le porte a una terza consultazione, quando peraltro "non vi sono evidenze" che il popolo abbia cambiato idea rispetto al 2016.

La Camera dei Comuni del Regno Unito ha respinto martedì sera l'accordo con l'Unione europea sulla Brexit. Durante il dibattito, Theresa May aveva ribadito il suo "no" a un secondo referendum sull'uscita dall'UE e riaffermato il valore delle nuove intese sulla clausola che tiene Londra in unione doganale con l'Europa fino a quando non sarà trovato un modo per mantenere un confine aperto tra l'Irlanda e l'Irlanda del nord ("backstop").

