Alcuni morti e oltre 500 feriti in esplosione porto iraniano

Keystone-SDA

Questa mattina oltre 500 persone sono rimaste ferite in Iran dopo una violenta esplosione nel sud del Paese, in un porto cruciale per il commercio, secondo quanto riportato dai media statali.

1 minuto

(Keystone-ATS) La televisione di Stato ha riferito che vi sarebbero anche dei morti senza tuttavia precisarne il numero.

Il portavoce dell’organizzazione statale per le emergenze, Babak Yektaparast, citato dall’Irna, ha affermato che il bilancio è di 516 feriti.

La violenta esplosione, nel porto di Rajaishahr, nei pressi di Bandar Abbas, nel sud dell’Iran, è avvenuta in un serbatoio di carburante, per cause ancora sconosciute e le squadre di pronto intervento sono state immediatamente inviate sul posto. L’entità dei danni è stata enorme e l’area versa in condizioni critiche. Attualmente le attività portuali sono sospese.