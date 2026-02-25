Alcon, anche il 2025 è stato di crescita

Alcon sempre in crescita: nel 2025 il gruppo farmaceutico elvetico-americano specializzato nei prodotti per la cura degli occhi e noto ai consumatori soprattutto per le sue lenti a contatto ha registrato ricavi superiori all'anno prima.

2 minuti

(Keystone-ATS) Stando ai dati diffusi nella tarda serata di ieri il fatturato si è attestato a 10,3 miliardi di dollari (8,0 miliardi di franchi), in progressione annua del 5%. L’utile netto ha raggiunto 1,0 miliardi di dollari.

“Il 2025 è stato un anno cruciale e produttivo per Alcon”, afferma il presidente della direzione David Endicott, commentando in un comunicato i dati aziendali. “Nonostante il rallentamento dei mercati, abbiamo lanciato con successo una serie di nuovi prodotti innovativi che hanno alimentato l’accelerazione delle vendite nel corso dell’anno”.

L’esercizio si è in effetti chiuso con un giro d’affari in sensibile progressione: i ricavi sono saliti (su base annua) del 9% a 2,7 miliardi (+7% in valute locali). E per l’anno in corso la dirigenza punta su un’ulteriore crescita dei proventi compresa fra il 5% e il 7%.

Il gruppo ha comunicato i suoi dati fra la chiusura della borsa di New York e l’apertura di quella di Zurigo, i due mercati su cui è quotato. In Svizzera il titolo Alcon figura fra i 20 compresi nell’SMI, il listino principale.

Fondata nel 1945 in Texas, Alcon è stata dal 1977 proprietà di Nestlé, ma è poi passata gradualmente – fino al 2010 – nella sfera di Novartis: per assumerne il controllo la società renana aveva complessivamente pagato circa 50 miliardi di dollari. È poi seguita una ristrutturazione e nel 2019 il comparto è stato scorporato e quotato in borsa. Oggi l’azienda – il cui nome deriva dalla combinazione delle prime lettere dei cognomi dei due fondatori, i farmacisti Robert Alexander e William Conner – vende i suoi prodotti oftalmici a milioni di persone in 140 paesi. L’organico comprende oltre 25’000 dipendenti.