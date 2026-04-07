Alberghi: pernottamenti aumentati anche in febbraio

Keystone-SDA

Il settore alberghiero svizzero ha registrato un aumento dei pernottamenti anche in febbraio. Dopo il primato già fatto segnare nel 2025, la tendenza positiva è proseguita nei primi due mesi dell'anno in corso.

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(Keystone-ATS) Solo i dati relativi a marzo mostreranno l’eventuale impatto della guerra nella regione del Golfo Persico.

Il numero di pernottamenti è aumentato del 2,9% a febbraio, raggiungendo i 3,5 milioni, indica oggi l’Ufficio federale di statistica (UST). Per quanto riguarda gli ospiti provenienti dall’estero, i pernottamenti sono cresciuti del 3,2%, attestandosi a 1,8 milioni; per quelli interni la progressione è risultata del 2,6%, a 1,6 milioni.

L’aumento registrato a febbraio non è una sorpresa. La prima stima dell’UST, pubblicata a marzo, aveva già indicato tale incremento.

Germania e USA trainano crescita

Lo sguardo ai mercati esteri mostra che quello principale, la Germania, ha fatto segnare una crescita del 12%, raggiungendo 317’000 pernottamenti nel secondo mese dell’anno.

Altri paesi europei hanno invece registrato un calo: in particolare, sono diminuiti gli ospiti provenienti dalla Francia (-10% a 128’000). Meno marcata l’evoluzione negativa per gli ospiti dal Regno Unito (-2,8% a 169’000).

Anche per quanto riguarda i turisti asiatici si registrano notevoli differenze. I pernottamenti di cinesi, ad esempio, hanno registrato un aumento del 46%, raggiungendo quota 54’000. I paesi attorno al Golfo Persico, in particolare gli Emirati Arabi Uniti (-16% a 14’000) e soprattutto l’Arabia Saudita (-52% a 8’000), hanno invece fatto registrare un netto calo. Anche l’India ha fatto segnare una diminuzione, del 7,1% a 19’000 pernottamenti.

Per quanto riguarda i turisti provenienti dagli Stati Uniti, continua il trend positivo degli ultimi anni. A febbraio il numero di pernottamenti da quello che è il secondo mercato di provenienza è aumentato del 5,4%, raggiungendo quota 179’000.

Trend positivo continua

Il numero di pernottamenti era aumentato anche in gennaio, del 2,6%, raggiungendo i 3,3 milioni. Nei primi due mesi dell’anno il totale è stato di 6,7 milioni, con un incremento del 2,8%.

Nel corso dei due mesi, i pernottamenti di ospiti provenienti dall’estero sono aumentati del 2,7%, a 3,2 milioni. Per quanto riguarda gli svizzeri, l’incremento è stato del 2,8%, a 3,5 milioni.

Nel 2025, il settore aveva raggiunto un nuovo record con complessivamente 43,7 milioni di pernottamenti.

Quanto ai dati di marzo, che mostreranno l’impatto sul settore della guerra in Medio Oriente, la prima stima sarà pubblicata il 17 aprile, la seconda il 24 aprile e i valori definitivi il 7 maggio.