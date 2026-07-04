Al via l’Openair Frauenfeld: Don Toliver e Sido guidano la line-up
Tutto pronto nel canton Turgovia per il ritorno del più grande festival hip-hop d'Europa. Dal 9 all'11 luglio, Frauenfeld ospiterà oltre 100'000 appassionati. Sul palco si esibiranno tra i 20 e i 25 artisti al giorno.
(Keystone-ATS) I riflettori saranno puntati soprattutto sui grandi nomi della scena come Don Toliver, Gunna, Yeat e Ken Carson. Grande attesa anche per lo spettacolo di giovedì sera del rapper berlinese Sido.
Il cartellone è completato da una ricca selezione di artisti internazionali, tra cui l’americana Bktherula, il duo statunitense Homixide Gang, il tedesco Sosa La M e la musicista emergente Ceren.
Non mancano però le defezioni: oltre a Wiz Khalifa, che ha annullato la sua performance all’ultimo minuto, ha dovuto rinunciare all’evento anche l’artista tedesco Haftbefehl.
Sul fronte organizzativo, l’affluenza si preannuncia massiccia. “Siamo entusiasti del fatto che il 90% dei biglietti sia già stato venduto”, ha dichiarato mercoledì l’ufficio stampa dell’Openair Frauenfeld all’agenzia Keystone-ATS, precisando che rimangono comunque ancora disponibilità residue per tutte le categorie di biglietto.