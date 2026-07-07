Al via forum difesa Nato, sul tavolo intese per missili e droni

Keystone-SDA

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Una ridda di accordi e annunci, probabilmente per decine di miliardi di euro. È l'obiettivo del Forum dell'Industria della Difesa, che si apre oggi ad Ankara e dà il via al vertice Nato.

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(Keystone-ATS) A guidare le danze è il segretario generale Mark Rutte, che promette grandi novità, in particolare nei settori dell’aviotrasporto strategico, della sorveglianza di terra, dei materiali critici per la difesa, dei droni e sul rimpiazzo della flotta AWACS della Nato. Inoltre è previsto un panel con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sulla convergenza tra Ue e Nato quando si tratta dell’industria della difesa.

Il forum però è pensato anche come vetrina di incontro tra le grandi industrie europee e quelle americane, nonché tra policy makers e funzionari. Al panel su società e prontezza partecipano, ad esempio, il presidente finlandese Stubb e il premier olandese Jetten.

Tra le pietanze forti si segnala lo studio di fattibilità per aumentare produzione in Europa dei missili AMRAAM dell’americana Raytheon, che lega Belgio, Canada, Germania, Finlandia, Norvegia, Olanda e Regno Unito, e la lettera d’intenti per un centro di manutenzione missili PAC-3 Patriot della Lockeed Martin, con Germania, Olanda, Polonia, Svezia, USA.