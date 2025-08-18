Al Jazeera, Hamas accetta nuova proposta su cessate fuoco

Keystone-SDA

Una fonte di Hamas ha reso noto ad Al Jazeera che il movimento ha accettato la nuova proposta per un cessate il fuoco a Gaza presentata dai mediatori: "Abbiamo informato i mediatori del nostro accordo sulla proposta presentata ieri".

(Keystone-ATS) La proposta di cessate il fuoco include il rilascio di 10 ostaggi israeliani in vita e di 18 deceduti, la consegna di aiuti a Gaza attraverso organizzazioni umanitarie, la Mezzaluna Rossa e le Nazioni Unite, e un cessate il fuoco di 60 giorni. I negoziati per porre fine alla guerra inizieranno con l’inizio del cessate il fuoco.

“Hamas ha fornito la sua risposta ai mediatori, confermando che insieme alle fazioni ha accettato la nuova proposta di cessate il fuoco senza richiedere emendamenti”, ha dichiarato un’altra fonte di Hamas all’agenzia di stampa Afp. Una fonte palestinese vicina ai negoziati ha dichiarato che i mediatori “dovrebbero annunciare il raggiungimento di un accordo e fissare una data per la ripresa dei colloqui”. La fonte ha aggiunto che “i mediatori hanno fornito ad Hamas e alle fazioni garanzie per l’attuazione dell’accordo, insieme all’impegno a riprendere i colloqui per cercare una soluzione permanente”. Non c’è stata alcuna risposta immediata da parte del governo israeliano.

Un altro funzionario palestinese stamane aveva riferito che i mediatori avevano proposto una tregua iniziale di 60 giorni e il rilascio degli ostaggi in due fasi. Una fonte della Jihad Islamica ha dichiarato che il piano prevedeva un cessate il fuoco di 60 giorni “durante i quali 10 ostaggi israeliani sarebbero stati rilasciati vivi, insieme a diversi corpi”. Secondo la stessa fonte, “i prigionieri rimanenti sarebbero stati rilasciati in una seconda fase, con negoziati immediati a seguire per un accordo più ampio” per una fine definitiva della guerra “con garanzie internazionali”, ha aggiunto la fonte.