Cuba, esplodono fuochi d'artificio: 40 feriti 26 dicembre 2017 - 14:30 L’esplosione accidentale di fuochi d’artificio ha causato il ferimento di almeno 40 persone alla vigilia di Natale a Remedios, Cuba. La metà di esse versa in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto durante un famoso evento folcloristico di musica e danze, il festival Parrandas. Si tiene ogni 24 dicembre e richiama ogni anno migliaia di cubani, soprattutto famiglie, e molti turisti. Nessun turista tra i feriti Tra gli ustionati o travolti dalla folla ci sono anche dei bambini. Tutti i feriti, secondo quanto riportato dai media internazionali, sono residenti dell’isola. Nell’incendio che ha interrotto lo spettacolo pirotecnico e nel panico che ne è seguito non sarebbero rimasti coinvolti stranieri. I fuochi, lo spettacolo clou La polizia sta indagando sulle cause dell’esplosione accidentale. L’uso di polveri pirotecniche, a Cuba, è severamente regolamentato. Uno dei momenti clou di Parrandas è proprio la sfida tra due quartieri di Remedios a chi propone i fuochi d’artificio più belli e spettacolari.