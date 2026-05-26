Aiuto alla montagna: 580 progetti nel 2025 per 32 milioni franchi

Lo scorso anno, l'Aiuto svizzero alla montagna ha sostenuto 580 progetti stanziando 32,2 milioni di franchi provenienti dalle donazioni. Si è trattato di un numero di progetti nettamente inferiore rispetto all'anno precedente. Tale calo è dovuto tuttavia alla conclusione del programma d'impulso per il solare, come comunicato oggi dall'organizzazione.

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(Keystone-ATS) Nel 2025, circa 53 mila persone hanno donato all’Aiuto alla montagna circa 33,2 milioni di franchi – sei milioni in più rispetto all’anno precedente. L’aumento più significativo ha riguardato i lasciti ereditari, le cui entrate sono balzate da 13,7 a 18,4 milioni di franchi.

Alle regioni di montagna – come detto – sono stati destinati 32,2 milioni di franchi. Con 580 progetti sostenuti, la cifra è rimasta nettamente al di sotto del valore record di 1030 interventi registrati nel 2024 . L’Aiuto alla montagna ne spiega il motivo con la conclusione, nel dicembre 2024, del programma temporaneo d’impulso per il solare. Tale programma consentiva di ricevere sostegno per la costruzione di impianti fotovoltaici attraverso una procedura di richiesta semplificata.

Escludendo il programma d’impulso, il numero di progetti approvati è comunque aumentato di 44 unità rispetto all’anno precedente. I contributi finanziari a favore delle piccole e piccolissime imprese delle regioni montane sono così tornati nella media degli anni passati.

La quota di gran lunga maggiore dei fondi, pari a 7,6 milioni di franchi, è confluita in progetti nel cantone di Berna. Seguono i Grigioni con quasi 5 milioni e San Gallo con 3,3 milioni di franchi. Al Ticino sono andati circa 761’000 franchi.