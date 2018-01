Questo contenuto è stato pubblicato il 15 gennaio 2018 19.42 15 gennaio 2018 - 19:42

(2) Servizio TG

Corsi di formazione mirati consentirebbero a circa 75'000 persone, attualmente al beneficio dell’assistenza pubblica, di trovare un’occupazione stabile, secondo quanto hanno sostenuto lunedì a Berna la Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS) e la Federazione svizzera per la formazione continua (FSEA).

Per questo motivo le due organizzazioni chiedono alle autorità politiche, cantonali e federali, un “sostanzioso contributo” per reintegrare nel mercato del lavoro una parte degli individui attualmente a carico della collettività.

Per COSAS e FSEA infatti il 40% degli assistiti adulti, vale a dire 75'000 persone, troverebbero facilmente un lavoro con un programma di formazione continua poiché uffici e enti vari dispongono già di offerte di impiego. E i benefici, sottolineano sempre le due associazioni, dal profilo sociale per gli interessati ma anche sul piano economico sono evidenti dal momento che il progetto favorisce la manodopera indigena e allevia i costi per le casse pubbliche.

Delle 273'000 persone che nel 2016 in Svizzera dipendevano dagli aiuti sociali (per aver esaurito il diritto alla disoccupazione) il 71% era maggiorenne e circa la metà di loro non disponeva di un certificato professionale mentre il 30% aveva difficoltà nelle competenze di base, come leggere, scrivere e far di conto.

Ma per raggiungere l’obiettivo, sostengono sempre COSAS e FSEA, occorre un cambiamento di mentalità: per aiutare una persona che è all'assistenza a reinserirsi occorre un’istruzione mirata e sostenuta vicina al normale mercato del l'impiego e non un'occupazione sul mercato del lavoro secondario, come spesso accade oggi.

tvsvizzera/spal con RSI (TG del 15.1.2018)

Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Abbonamento alla newsletter Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.