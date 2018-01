Diritto d'autore

Omicidio politico fa salire la tensione in Kosovo 16 gennaio 2018 - 19:52 Il leader politico dei serbi del Kosovo Oliver Ivanovic è stato ucciso in un agguato mentre si stava dirigendo verso il suo ufficio a Kosovska Mitrovica nel Kosovo settentrionale. Secondo i media serbi un sicario incappucciato ha esploso 5 colpi di pistola contro il politico all’esterno della sede del suo partito “iniziativa Civica” nel settore nord della città, in cui vi è una folta rappresentanza della minoranza serba. Oliver Ivanovic è stato immediatamente trasportato in ospedale ma tutti i tentativi dei medici di rianimarlo sono risultati vani. Poco dopo, a breve distanza da luogo del delitto, è stata trovata un'auto data alle fiamme e senza targa, con la quale si presume l'assassino sia fuggito. L'omicidio del leader serbo, che da pochi mesi era stato scarcerato dopo aver trascorso quasi tre anni in carcere in Kosovo con l'accusa di crimini di guerra, rischia di far salire pericolosamente la tensione interetnica, sempre latente in Kosovo nei rapporti tra maggioranza albanese e minoranza serba. Il rilascio dell'uomo politico era avvenuto dopo l'annullamento della sentenza di primo grado che condannava Ivanovic a nove anni di reclusione. Le conseguenze diplomatiche non si sono fatte attendere: il governo di Belgrado ha deciso di ritirare la propria delegazione impegnata da oggi a Bruxelles in una nuova sessione di negoziati a livello tecnico con rappresentanti del Kosovo e la mediazione dell’Ue. Da parte sua l’Alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri Federica Mogherini, che ha parlato al telefono ai presidenti di Serbia e Kosovo, Aleksandar Vucic e Hashim Thaçi, ha invitato le parti in causa alla calma e alla moderazione. L’esponente dell’Unione europea ha anche sottolineato la necessità che le autorità competenti kosovare "non si risparmino per trovare i responsabili e consegnarli alla giustizia senza indugio”.