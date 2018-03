Messi in fuga, i giornalisti sono stati inseguiti dai teppisti in auto per tutto il quartiere. Secondo Dana, uno dei reporter della TSI era sofferente alle gambe dopo essere stato colpito.

Francia, il giorno dopo l'attentato 24 marzo 2018 - 20:43 Diverse troupe televisive, fra cui una della Radiotelvisione svizzera, e inviati di giornali inviati oggi nella cité Ozanam, a Carcassonne (sud-ovest della Francia), dove viveva Radouane Lakdim, il terrorista che ieri ha ucciso 4 persone ferendone altre 15, sono state aggredite e minacciate. La situazione, nel quartiere, appare molto tesa. In un reportage diffuso su France 3 regione si vedono chiaramente alcuni giornalisti della rete pubblica minacciati da giovani del quartiere: "vattene, vattene altrimenti ti spacco in due!" grida uno. Yann Bouchez, giornalista di Le Monde, scrive su Twitter che "due giovani in auto" gli si sono avvicinati e uno gli ha gridato: "sei un giornalista? Vattene da qui o ti spezzo le gambe". Alcuni giornalisti di France 3, BFM-TV e della tv svizzera-italiana TSI, mentre parlavano con alcuni abitanti del quartiere, sono stati violentemente strattonati da due giovani, secondo quanto riferisce il reporter Marc Dana: "hanno cominciato a darci spintoni, a prendere i treppiedi delle telecamere e a lanciarceli dietro". Messi in fuga, i giornalisti sono stati inseguiti dai teppisti in auto per tutto il quartiere. Secondo Dana, uno dei reporter della TSI era sofferente alle gambe dopo essere stato colpito.