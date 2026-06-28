AG: uomo si tuffa nell’Aare e viene trascinato via dalla corrente

Keystone-SDA

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Incidente balneare ieri sera nel Canton Argovia: stando a una nota della polizia argoviese, un pakistano di 28 anni è stato trascinato via dalla corrente dopo essersi tuffato nell'Aare a Windisch. L'ampia operazione di ricerca e soccorso è rimasta finora senza esito.

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(Keystone-ATS) L’uomo si è tuffato nel fiume intorno alle 19:45 da un ponte pedonale sull’Aare. Diversi colleghi presenti lo avevano precedentemente invitato a non farlo.

Dopo il tuffo, il pakistano è riemerso brevemente, ha gridato aiuto ed è poi scomparso di nuovo sott’acqua. Le ricerche avviate immediatamente, con diverse pattuglie di polizia e un elicottero di soccorso, sono durate diverse ore. Finora l’uomo non è stato ritrovato, ha precisato la polizia, aggiungendo che le ricerche proseguiranno.

Già venerdì sera si erano verificati incidenti balneari nel Canton Argovia, nei fiumi Reuss e Reno. Un uomo ha perso la vita nel Reno, mentre un altro risulta tuttora disperso nella Reuss. Un’ulteriore persona è stata salvata in extremis dal Reno.