AG: morto ex consigliere nazionale e ex “senatore” Willy Loretan

Keystone-SDA

L'ex consigliere nazionale ed ex "senatore" argoviese Willy Loretan (PLR) è morto domenica all'età di 91 anni. Lo ha comunicato oggi il Partito liberale-radicale svizzero sulla piattaforma X.

1 minuto

(Keystone-ATS) Giurista di formazione, Loretan è stato un “politico impegnato”. È anche sempre stato un membro apprezzato del PLR, viene precisato.

Nato nel 1934 e cresciuto in Vallese e a Zofingen (AG), Loretan ha studiato giurisprudenza e ha ottenuto la patente di avvocato. Ha quindi lavorato sia nell’amministrazione sia per i tribunali.

La sua carriera politica è iniziata a Zofingen, dove ha ricoperto, tra l’altro, la carica di sindaco. Nel 1979 è stato eletto al Consiglio nazionale e nel 1991 è passato al Consiglio degli Stati. Ha fatto parte della Camera dei cantoni fino al 1999.