AG: dopo disordini a partita; identificati facinorosi

Keystone-SDA

Tutti i facinorosi protagonisti dei disordini avvenuti durante la partita di calcio fra Aarau e Young Boys, lo scorso settembre, sono stati identificati. Lo ha comunicato la procura argoviese.

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(Keystone-ATS) Le persone interessate si sono fatte vive spontaneamente presso le forze dell’ordine o sono state identificate in altri modi, si legge in una nota odierna. A metà aprile erano state pubblicate foto pixelate dei protagonisti dei disordini.

I tifosi si dovranno ora difendere di fronte alla giustizia dalle accuse di danneggiamenti, perturbamento della circolazione pubblica e sommossa. Fino a una eventuale condanna vige la presunzione di innocenza.

Dopo la partita di Coppa Svizzera del 20 settembre 2025 fra Aarau e Young Boys si erano verificati disordini che avevano provocato il perturbamento della circolazione e danni materiali per circa 200’000 franchi. Cinque tifosi dello YB avevano riportato ustioni durante il match a causa dei loro stessi fuochi pirotecnici.