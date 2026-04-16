AG: ciclista 13enne senza casco cade, è in pericolo di vita

Keystone-SDA

Una ragazza di 13 anni in bicicletta è rimasta gravemente ferita oggi intorno alle 12.15 in un incidente a Bad Zurzach, nel canton Argovia.

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(Keystone-ATS) La ragazza, che non indossava il casco, stava percorrendo una discesa insieme ad altre due cicliste quando, per cause ancora da determinare, è caduta.

Sul posto è intervenuto un elicottero della Rega che ha trasportato la giovane, con sospette gravi lesioni al capo, al Kinderspital di Zurigo, ha indicato la polizia cantonale. L’adolescente versa in condizioni critiche, precisa l’autorità.