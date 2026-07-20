Aeroporto Zurigo: Skymetro bloccato con 50 passeggeri a bordo

Keystone-SDA

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"Scalo" imprevisto stamattina per una cinquantina di viaggiatori all'aeroporto di Zurigo: il treno automatizzato Skymetro è infatti rimasto bloccato in un tunnel a causa di un problema tecnico ed è stato quindi evacuato.

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(Keystone-ATS) La navetta che collega lo stabile principale dell’aeroporto con il Terminal E è rimasta ferma sul percorso di 1,1 km a causa di una breve interruzione di corrente, ha indicato l’aeroporto all’agenzia Keystone-ATS e come anticipato dal portale 20 Minuten.

I passeggeri sono rimasti all’interno della metro per circa mezz’ora, poi sono potuti uscire tramite una scaletta di evacuazione. Si tratta unicamente di passeggeri locali senza coincidenze, i viaggiatori in transito non sono stati coinvolti.

Circa un’ora più tardi lo Skymetro è tornato regolarmente in servizio. L’intoppo non ha invece avuto effetti sul traffico aereo.